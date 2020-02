Oud-Spartaan Freek van der Lee overleden

Van der Lee speelde in totaal 116 officiële wedstrijden in het shirt van Sparta. "Tot op het laatst was Freek van der Lee een graag geziene gast op Het Kasteel waar hij bij de thuiswedstrijden en officiële evenementen zoals het Rood-Witte Mannen Diner vaak aanwezig was", laat Sparta via de clubsite weten.

Komende zondag speelt Sparta met rouwbanden in het thuisduel met ADO Den Haag.