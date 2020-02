Rotterdam belooft beter te letten op inhuur tijdelijke krachten

In het rapport staat dat Rotterdam al jaren veel meer geld aan het inhuren van extern personeel uitgeeft dan is begroot. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat de gemeente daarvoor steeds veel te weinig geld uittrekt in de begrotingen.

Er is dus geen goed inzicht van de kosten die er voor inhuur gemaakt zullen worden. De Rekenkamer verwijt de gemeente ook dat de raad jarenlang niet volledig is geïnformeerd.

Extra onderzoek

Het rapport met de conclusies kwam al in september vorig jaar uit, maar is donderdag pas in de raad besproken. De Rekenkamer heeft de afgelopen weken nog extra onderzoek gedaan naar de dienst Werk en Inkomen. Dat gebeurde na verhalen over mogelijke misstanden op die afdelingen. Rotterdam is hier inmiddels een intern onderzoek naar gestart.

De dienst Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam heeft in vergelijking met andere afdelingen het hoogste percentage personeel dat extern wordt ingehuurd. Ook duren de contracten te lang. Dat moet de gemeente echt gaan verbeteren, zei Paul Hofstra, de directeur van de Rekenkamer Rotterdam.

"Drie van de dertien afdelingen huren meer dan veertig procent van de arbeidskrachten in. Dat is veel. Dat is eigenlijk veel te veel", zegt Hofstra. "Ook duren de contracten te lang. Het is niet in strijd met de wet, maar hoe verhoudt zich dat met goed werkgeverschap?"

Meer toezicht

Wethouder Van Gils heeft aangegeven dat er vanaf nu dus meer toezicht op de inhuur wordt gehouden. Eerder stemde de gemeenteraad van Rotterdam al in dat de stad toe moet werken naar tien procent tijdelijke krachten en negentig procent vast personeel in 2022. Nu ligt het percentage inhuur nog op 12,5 procent.