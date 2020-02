Feyenoord Basketball ten onder in de beker: 'Nu plek vijf consolideren'

Donar bleek in de kwartfinales van de beker een maatje te groot voor Feyenoord Basketball. Nadat er in Groningen al met ruim dertig punten verschil werd verloren, moesten de Rotterdammers donderdagavond ook in het Topsportcentrum hun meerdere erkennen.

"Ik hoopte op een gunstige loting, maar dat mocht niet zo zijn", vertelt Toon van Helfteren, coach van Feyenoord Basketball. "Groningen is echt een veel te grote opgave gebleken. We hebben ze eerder dit seizoen verslagen, maar die ploeg laat zich niet twee keer verrassen."

Neerwaartse spiraal?

Wat rest dit seizoen voor Feyenoord Basketball is de competitie en daarmee de strijd om de play-offs. Waar de Rotterdammers eind vorig jaar nog een tijd tweede stonden, is de ploeg van Van Helfteren inmiddels teruggezakt naar plaats vijf in de stand. Sterker nog, van alle zeven wedstrijden in 2020 werd er tot nu toe slechts één gewonnen.

Toch wil Van Helfteren niet spreken van een neerwaartse spiraal. "Je moet kijken tegen wie je speelt. In september en oktober hadden we een makkelijker speelschema en wonnen we hier bovendien van Groningen en Den Bosch. Toen gingen de verwachtingen de lucht in en riep ik al dimmen, dimmen, dimmen. Dat was niet de realiteit. We moeten nu plek vijf consolideren en een beetje omhoog kijken richting plek vier."