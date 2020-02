Reggaelegende Bob Marley zou deze week 75 jaar zijn geworden. Zijn geest waart nog steeds rond in Rotterdam, zegt rastafari Jorges Manuel van de reggaeband Delidel Touch.

In Tavares Music Studio in Rotterdam-West maakt de band nieuwe reggaenummers. "Reggae is muziek met een hartslag", zegt Jorges.

Bob Marley heeft een aantal keer in Rotterdam opgetreden. Daar was Jorges helaas niet bij, maar reggae heeft sindsdien veel betekend voor de stad, meent hij. "Door reggae heeft Rotterdam weer een hart gekregen."

Binnenkort komt de band met een nieuwe single. Zo eren ze de geest van Bob Marley die in 1981 overleed. "De ode aan Bob Marley is reggae blijven maken."