Het weer van vandaag: zonnig en droog

Vandaag is het prachtig weer met volop zon en blijft het droog. In de middag wordt het 9 graden en de zuidoostenwind neemt toe en wordt matig, windkracht 4.

Vanavond zijn er nog brede opklaringen, vannacht raakt het vanuit het westen bewolkt. Het koelt af naar 4 graden en de naar zuid draaiende wind waait matig en aan zee (vrij) krachtig, windkracht 4 tot 6.

Morgen is het bewolkt en eind van de ochtend en in de middag passeert er van west naar oost over de regio een gebied met lichte regen. Het wordt maximaal 11 graden. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Vooruitzichten

Vanaf zondag gaan diepe depressies zorgen voor onstuimig weer. Zondag valt er veel regen en in de avond passeert er een felle buienlijn met kans op onweer. Aan zee staat er een zuidwesterstorm, windkracht 9. Er bestaat in de middag en avond kans op zeer zware windstoten tot 130 km/u.

Opvallend daarbij is dat ook in het binnenland zeer zware windstoten worden verwacht. Het hoogtepunt wordt in de avond verwacht. Het wordt 's middags 12 graden.

Begin volgende week blijft het onstuimig met gure buien en kans op (zeer) zware windstoten. De temperatuur daalt naar 8 graden.