Verdachte dubbele bioscoopmoord aanwezig bij eerste zitting

De verdachte van de dubbele bioscoopmoord in Groningen, Ergün S. uit Rotterdam, is vrijdag aanwezig bij de niet-inhoudelijke behandeling van deze zaak. Dat laat zijn advocaat Gokhan Özveren weten aan RTV Noord.

S. zit vast in de gevangenis in Scheveningen en wordt voor de zitting naar de rechtbank in Groningen gebracht. De advocaat wil niet zeggen waarom hij aanwezig zal zijn.

In een bioscoop van Pathé in Groningen werden eind oktober twee doden gevonden. Het ging om een echtpaar uit Slochteren, dat werkte voor een schoonmaakbedrijf.

De 33-jarige S. kwam al snel in beeld als verdachte. Hij kon een dag later - nadat de politie hem neerschoot - worden opgepakt bij een tankstation in Groningen. Zijn advocaat gaf eerder al aan dat S. zich niets kan herinneren van de steekpartij in de bioscoop, maar dat hij ook niet ontkent.

S. heeft een huis in Rotterdam-West, maar was vaak in het noorden van het land te vinden omdat zijn ex-partner en hun dochtertje daar wonen. Zijn ex gaf eerder aan dat ze door hem werd gestalkt. Hij werd in 2019 in hoger beroep nog veroordeeld tot vier weken cel voor agressie tegen agenten.