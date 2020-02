Schooldirecteur over vastzitten in Euromast: 'Na anderhalf uur werd het minder leuk'

De leerlingen van vijftien klassen van basisschool Het Spectrum in Rotterdam-Nesselande hoeven vrijdag niet naar school te komen. Zo'n twintig leerkrachten van de school en twee buitenstaanders zaten in de nacht van donderdag op vrijdag namelijk urenlang vast in een glazen lift in de Euromast.

De leerkrachten hadden donderdagavond een etentje in de Euromast om te vieren dat ze vorige maand het predicaat 'Excellente School' hebben ontvangen, zegt schooldirecteur Linda van Oosten. "Na het voorafje en het hoofdgerecht had de eerste groep de mogelijkheid om een stukje hoger de Euromast op te gaan met de Euroscoop."

Toen zo'n twintig leerkrachten in de glazen lift zaten van waaruit je over de stad kan uitkijken, bleef deze halverwege steken en was met geen mogelijkheid naar beneden te krijgen. "Dat is niet heel erg, ik heb het een keer eerder meegemaakt. Er zit altijd iemand van de Euromast zelf in de lift, die op een resetknop kan drukken. Maar dat werkte deze keer niet."



Onder de leraren was geen paniek. "We vonden het op het begin zelfs heel grappig, maar na anderhalf uur vonden we het minder leuk worden. Het werd ook iets frisser." Daarnaast moesten verschillende mensen inmiddels plassen en waren de bankjes niet echt comfortabel voor zo'n lange zit.

Een monteur moest uit Vlaardingen komen om de leraren te helpen. "Maar ook hij kreeg de lift niet aan de praat", vertelt de directeur. "Een andere monteur lukt het ook niet. Uiteindelijk is er een turbine in de schacht gemaakt en is de lift handmatig naar beneden gedraaid."

De leerkrachten stonden uiteindelijk na meer dan zes uur weer met beide benen op de grond. "U begrijpt dat dit grote impact heeft op de betrokken collega's, die het verder qua gezondheid goed maken", zegt de school in een brief aan de ouders. "We hebben besloten de ouders van de leerjaren 1,6 en 7 en de groepen 2b en 5c te vragen hun kinderen vandaag thuis te laten."

Het gaat in totaal om vijftien groepen. De school telt negenhonderd leerlingen. De kinderen die toch naar school komen, worden door andere leerkrachten opgevangen.