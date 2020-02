Berging gezonken vaartuig bij Papendrecht uitgesteld

Het vaartuig zou vrijdag worden geborgen, maar de poging om het omhoog te takelen is mislukt. Het ding blijkt volgelopen te zijn met zand, waardoor het veel zwaarder was geworden dan de kraan aan kan.

"Het lijkt te gaan om een ponton of een forse roeiboot of zoiets. Het is negen meter lang en vier meter breed", laat Rijkswaterstaat weten. Hoe lang het object al op de bodem ligt en hoe het heeft kunnen zinken, kan Rijkswaterstaat niet zeggen.

Er moet nu een nieuw bergingsplan komen, met een zwaardere kraan.