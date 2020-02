Gezonken vaartuig van bodem Merwede gelicht

"We weten nog niet precies wat het is", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. "Het gaat om een ponton of een roeiboot of zoiets. Het is negen meter lang en vier meter breed, zo blijkt uit onderzoek."

Hoe lang het object al op de bodem ligt en hoe het heeft kunnen zinken, kon de woordvoerder van Rijkswaterstaat niet zeggen.

Een aannemer gaat vrijdag tussen 11:00 en 14:00 uur het schip weer boven water halen. Aan voorbijvarende schepen wordt gevraagd om 'voorzichtig te passeren' en 'hinderlijke golfslag te vermijden'.