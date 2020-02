Glazen lift Euromast voorlopig buiten gebruik tot oorzaak urenlange storing bekend is

De Euromast in Rotterdam laat momenteel onderzoek doen naar de oorzaak van de storing in de glazen lift van het bouwwerk. Dat zegt directeur Souad El Hamdaoui. De zogeheten Euroscoop is tot die tijd buiten werking.

Ongeveer 25 mensen zaten in de nacht van donderdag op vrijdag ruim zes uur lang vast op 160 meter hoogte. De ronddraaiende glazen lift, van waaruit bezoekers een panoramisch uitzicht hebben over de stad, liep vast.

Naast meer dan twintig leerkrachten van basisschool Het Spectrum in Rotterdam-Nesselande, waren er ook twee buitenstaanders en een Euroscooppiloot aanwezig op het moment dat de lift vastliep. Hoewel de piloot op de resetknop drukte, bleef de lift in storing staan.



"Dan is de volgende stap om de storingsdienst te bellen", zegt El Hamdaoui. "Een monteur was binnen dertig minuten ter plaatse." Toen hij de storing niet kon vinden, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Dat is onderdeel van de procedure, ook al zijn de gasten niet in gevaar geweest.

De cabine is vervolgens handmatig naar beneden gehaald tot ongeveer anderhalve meter boven de grond. "Het laatste stukje hebben de gasten met een ladder afgelegd."

In de Euroscoop was verwarming aanwezig. Voor zover de directeur weet, is deze niet uitgevallen tijdens de storing. "Die heeft gewoon gedraaid."

Het onderzoek naar de oorzaak van de hardnekkige storing is in volle gang. "Gelukkig zijn alle gasten en de collega gezond en veilig", zegt El Hamdaoui. Ze gaat vrijdag in gesprek met de mensen die urenlang opgesloten hebben gezeten. "We gaan zeker met elkaar kijken wat er nodig is om alsnog met een goed gevoel op de avond te kunnen terugkijken."