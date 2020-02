Ed Aldus waarschuwt: 'Zondag kan alles wegwaaien wat niet vaststaat'

Het gaat flink stormen komende zondag. Deze windaanval is een beetje te vergelijken met die van 18 januari 2018, waarschuwt weerman Ed Aldus. "Destijds werd in Hoek van Holland een windsnelheid van 144 kilometer per uur bereikt en zijn er zelfs daken weggewaaid. Die storm staat op acht in de top tien van hevigste stormen ooit."

In de loop van zondagmiddag neemt de wind toe. Aan zee komt een flinke storm te staan. De windsnelheden die worden verwacht liggen tussen 100 en 130 kilometer per uur.

"Dan kan alles wat niet vaststaat wegwaaien", zegt Ed. "Je moet je nieuwe bolide niet onder een oude boom zetten." De Rijnmond-weerman adviseert ook om spullen uit de tuin op te bergen die weg kunnen waaien. "

Deze storm heeft de naam Ciara meegekregen. Het is de eerste keer dat een storm in Nederland een naam krijgt. Aan de kust zorgt Ciara voor de meeste wind. Landinwaarts is er in de hele regio een windsnelheid van 100 tot 120 kilometer per uur. Tot aan Gorinchem kunnen deze extreme windstoten voorkomen.

AZ-Feyenoord

Het is ook nog maar de vraag of de voetbalwedstrijd AZ - Feyenoord doorgaat. Het duel begint om 14:30 uur, als de storm opsteekt. "Als code Oranje wordt afgegeven, is het raar om mensen naar een wedstrijd te laten gaan."

Ook is Ed bezorgd over het tijdstip van de wedstrijd. "Het duel begint om 14:30 uur. Dan worden daar windstoten tot 100 kilometer per uur verwacht. En dan hebben we het nog niet eens over het stadion gehad waarvan een deel van het dak vorig jaar instortte."

Na zondag

Na de middag gaat de storm nog niet liggen. In de avond passeert namelijk een felle buienlijn met de zwaarste windstoten. Na zondag blijft het stormachtig aan de kust. Dan is er kans op windsnelheden tussen 75 en 100 kilometer per uur.