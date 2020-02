Solliciteren voor een stageplek via app

Het Zadkine Smartcollege in Rotterdam zet een app in, waarmee leerlingen kunnen solliciteren op stageplekken. 'Hiretime' is een dusdanig succes, dat het nu ook op andere scholen gebruikt gaat worden.

De app vergroot de kans dat ook studenten die minder goed zijn in het schrijven van een sollicitatiebrief, snel een stage vinden.

"Taalvaardigheid blijft altijd belangrijk, zowel vanuit het onderwijs als vanuit de werkgevers", zegt app-directeur Germaine Statia. "We zien dat als studenten een videoboodschap opnemen, het eigenlijk niet meer uitmaakt of de taalvaardigheid een 10 is. Er wordt dan ook naar andere dingen gekeken, zoals enthousiasme en de wil om bij het bedrijf aan de slag te gaan."

Videoboodschap

Studenten downloaden de app en moeten een aantal vragen beantwoorden. Daaruit wordt een soort cv opgesteld. "Het zijn simpele vragen over opleiding en werkervaring, maar ook dingen die niet standaard op een cv staan, zoals beschikbaarheid en bepaalde vaardigheden."

Daarna volgt een video-onderdeel. "Hier kunnen ze een videoboodschap in delen opnemen", legt Statia uit. "Als ze daar tevreden over zijn, gaat het naar een docent ter goedkeuring. Als die het goedkeurt, kan het naar een werkgever verstuurd worden."

Statia merkt dat steeds meer (stage)bedrijven vragen om een videoboodschap bij een sollicitatie. "Studenten die dan uiteindelijk de arbeidsmarkt opgaan, komen voor een verrassing te staan. Die hebben namelijk altijd geleerd om een brief te schrijven. Je ziet dat het onderwijs nog vaak de traditionele methodes hanteert, maar het is goed dat hier nu op wordt ingespeeld."

Positief

De app is sinds oktober vorig jaar in gebruik door het Zadkine Startcollege. De reacties zijn volgens Statia zowel vanuit de student en docent als ook vanuit de werkgever positief.

"Vanwege die positieve reacties gaan we het nu onder nog eens 7500 uitrollen. We zijn ook in gesprek met de Hogeschool InHolland, daar gaan ze er vanaf volgende maand mee aan de slag." Ook meerdere ROC's uit Nederland hebben volgens Statia inmiddels interesse getoond in de app.