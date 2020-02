SVHW waarschuwt voor nepmails

De SVHW in Klaaswaal waarschuwt voor nepmails die uit hun naam worden verstuurd. Daarin wordt gedreigd met beslaglegging als mensen niet overgaan tot betaling van lokale belastingen die ze zogenaamd verschuldigd zijn.

De mail is niet van SVHW afkomstig. De organisatie waarschuwt om niet op de mail in te gaan.

De timing van de nepmails is niet toevallig. Vorige week heeft SVHW in naam van het waterschap Hollandse Delta aan alle betrokken huishoudens een brief gestuurd voor het innen van de belasting.

SVHW is een organisatie die lokale belastingen int voor onder meer het Waterschap Hollandse Delta en dertien gemeenten.