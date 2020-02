In het park met Monk en Fré

Over de eerste dichtbundel van Frédérique Spigt, het Mollenweekend, Jan Brokken en Het Laantje van Middelharnis en een bijzondere niet-bestaande vogel hoor je meer in Chris Natuurlijk van 8 februari op Radio Rijnmond.

Chris Natuurlijk gaat op pad met Frédérique Spigt en haar hond Monk. In het park bij de Euromast vertelt Spigt over haar eerste dichtbundel Misantroop waarin de natuur een belangrijke rol speelt en over haar tournee Stukjes samen met Corrie van Binsbergen.

Waar is de mol?

De mol komt bijna overal in Nederland voor, maar waar precies?

Om meer te weten te komen over de mol, roept de Zoogdiervereniging iedereen op om in het landelijke Mollenweekend op 8 en 9 februari te zoeken naar mollen(sporen).

André de Baerdemaeker van Bureau Stadsnatuur Rotterdam legt in Chris Natuurlijk uit waarom er naar zijn weten (nog) geen mollen voorkomen in het centrum van Rotterdam. Met de actie Waar is de mol in Rotterdam hoopt hij samen met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam uit te vinden hoe diep de mol in het centrum van Rotterdam weet door te dringen.

Van twee kanten belicht

Vanuit Friesland beschrijft onze kunstenaar uit Vlaardingen O.C. Hooymeijer dit keer een vogel van twee kanten uit De nieuwe gids voor de niet-bestaande vogels van Europa.

Het laantje van Middelharnis

Voor zijn nieuwe boek Stedevaart beschrijft Jan Brokken steden aan de hand van architecten, componisten en andere kunstenaars. De schrijver heeft er verre reizen voor gemaakt, maar voor het verhaal over Het laantje van Middelharnis van schilder Meindert Hobbema, bleef Brokken dichterbij huis en bij zijn eigen jeugd.

Luister zaterdag 8 februari van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond