Cel en tbs voor webcamseks met 14-jarige

Een Rotterdamse zedenverdachte krijgt acht maanden cel en tbs. Hij heeft kinderporno verspreid en webcamseks gehad met een 14-jarige jongen in Canada. Hij chanteerde de jongen ook met naaktfoto's.

Het bijzondere is dat de 29-jarige Rotterdammer zelf om tbs had gevraagd . Hij zegt al heel lang te weten dat hij pedofiel is en wil voorkomen dat hij slachtoffers maakt.

De rechter heeft tbs met voorwaarden opgelegd. Dat is een lichtere variant van tbs met dwangverpleging. De man gaat eerst naar een kliniek waar hij wordt behandeld. Hij krijgt te maken met een heel pakket maatregelen. Onder meer: libido-remmende middelen, een verbod op alcohol en drugs en permanente controle van zijn computergebruik.

De straf die hij nu krijgt, heeft hij al uitgezeten. Het is de bedoeling dat hij daarom zo snel mogelijk naar een kliniek gaat. Als hij zich niet aan de voorwaarden houdt, dan kan hij alsnog tbs met dwangverpleging krijgen.