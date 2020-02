Dick Advocaat: 'AZ voetbalt goed, maar Feyenoord ook in fases'

Feyenoord neemt het zondag in Alkmaar op tegen AZ. Althans, als de wedstrijd doorgaat. De weersvoorspellingen beloven weinig goeds. Het gaat stormen. Trainer Dick Advocaat hoopt in ieder geval dat er gewoon gevoetbald wordt door de nummers twee en drie van de eredivisie. "Maar ze moeten het wel goed monitoren, je speelt voor het publiek."

Advocaat weet uit eigen ervaring hoe het kan stormen in het stadion van AZ. "Ik heb daar gewerkt, als het waait, waait het goed. En het is nu ook nog een stadion zonder dak."

In voorbereiding op het duel kan Advocaat niets met een mogelijke afgelasting. "Wij gaan er gewoon vanuit dat er gespeeld wordt. Tegen een ploeg die goed voetbalt, maar wij ook in bepaalde fases. Alleen de mindere fases moeten wij verbeteren. Dat lukt alleen als je veel met elkaar speelt. Dat doet AZ al wel een heel seizoen."

Fitte selectie

Orkun Kökçü is fit voor het treffen met de Alkmaarders. Advocaat beschikt zelfs over een compleet fitte selectie. "Ik heb voor mezelf de keuze wel gemaakt voor zondag, maar ik ga het niet met jullie delen", aldus de trainer van Feyenoord tijdens de persconferentie vrijdag in de Kuip.

Róbert Boženík

Advocaat was eerder deze week aanwezig bij het duel van Jong Feyoord tegen Jong SC Heerenveen. De Rotterdammers verloren ruim, met 4-1. Róbert Boženík, de Slowaakse aankoop, speelde mee. "Hij speelde net zo matig als de rest. De omstandigheden waren niet geweldig, maar dat mag geen excuus zijn. De spelers wisten dat wij (de technische staf, red.) er waren, dan moet je wat laten zien. Je kunt je altijd onderscheiden als je zelf graag wilt."