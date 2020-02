Jens Toornstra: 'Laten zien waarom ik al zes jaar bij Feyenoord speel'

Dick Advocaat heeft ineens heel wat te kiezen bij Feyenoord. Vooral op het middenveld. De selectie van de Rotterdammers is fit en dus vragen veel mensen zich af wie het kind van de rekening wordt zondag tegen AZ. De naam van Jens Toornstra wordt vaak genoemd. Dat is ook de speler zelf opgevallen. "Ik heb dit vaker meegemaakt. Ik moet mijn best doen en laten zien waarom ik hier al zes jaar speel."

Zelf lijkt Toornstra al een idee te hebben of hij wel of niet speelt in Noord-Holland. "Uit de training kon je wel iets opmaken, maar ik weet niet of ik dat moet zeggen", lacht hij. "Jullie zien het zondag wel."

Thuis kansloos

Tegen AZ hoopt Feyenoord definitief aansluiting te krijgen met de concurrent om plek twee. "Wij willen graag winnen om omhoog te kunnen blijven kijken", zegt Toornstra, die de thuiswedstrijd in de Kuip nog goed voor zich kan halen. AZ won heel eenvoudig met 0-3. "Toen hadden wij weinig te vertellen. AZ speelde goed, zoals in meerdere toppers, wij kwamen er niet aan te pas."