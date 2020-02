Eerste analyse Bozeník: 'Feyenoord moet hem drie jaar de tijd geven'

"Het is een jongen die arbeid levert," zegt Van der Laan op basis van de beelden uit Friesland én zijn tijd bij Zilina in Slowakije. "Dat is altijd fijn voor een trainer. Ik denk dat het een jongen is die je drie jaar de tijd moet geven. Niet gelijk afserveren als het eerste seizoen niet loopt. De potentie is aanwezig, met goede training en begeleiding is er wat van te maken."

Peter Houtman, zelf jarenlang dé spits van Feyenoord geweest, geeft wel aan dat het niet altijd eenvoudig is, omdat spelers die tijd niet altijd krijgen. "Het is niet makkelijk. Je staat onder enorme druk en dat merk je ook als je in het veld loopt. Daar moet je tegen bestand zijn, dat is een mentale kwaliteit. Als er kritiek is of mensen schelden op je, dan moet je daar op z'n Rotterdams gezegd, schijt aan hebben."

Om te benadrukken dat men niet te snel moet oordelen over Bozeník geeft Van der Laan nog aan dat duels zoals tegen Jong Heerenveen absoluut geen graadmeter zijn. "Dit soort wedstrijden zijn moeilijk. Met allemaal jongens die weinig of niet met elkaar spelen. Er is geen samenhang. Hij moet het hebben van zijn minuten in het eerste elftal, dáár moet hij het laten zien."