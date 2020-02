Agenten stuiten op Rotterdammer met 22.000 euro in onderbroek

Agenten stuitten op een 31-jarige automobilist uit Rotterdam die 22-duizend euro cash in zijn onderbroek verstopt had.

De politie heeft ook een Rolex en een cryptotelefoon van de man in beslag. Dat is een telefoon die vaak wordt gebruikt in de onderwereld, omdat afluisteren ervan erg lastig is.

Thuis ook nog 90.000 euro

De Rotterdammer is aangehouden en de politie is daarna ook bij de man thuis gaan kijken. Daar bleek nog veel meer contact geld te liggen; bijna negentigduizend euro. Ook lagen er vermoedelijk verdovende middelen.

De man moet binnenkort aan de rechter uitleggen hoe hij aan het geld is gekomen. Hij wordt verdacht van witwassen.