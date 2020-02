Volg Helmond Sport-Excelsior en FC Dordrecht-Almere City op Radio Rijnmond

Excelsior en FC Dordrecht werken vrijdag alweer de 25e speelronde van de eerste divisie af. De Kralingers gaan op bezoek bij Helmond Sport, terwijl de Schapenkoppen aan de Krommedijk Almere City ontvangen. Radio Rijnmond Sport is bij beide potjes.

Helmond Sport-Excelsior en FC Dordrecht-Almere City beginnen allebei om 20:00 uur. In Noord-Brabant is Sander Verrips de commentator. Dennis Kranenburg zal in Dordrecht radioverslag doen.

Radio Rijnmond Sport start om 20:00 uur en zal tot en met 22:00 uur duren.

Helmond Sport - Excelsior (Aftrap 20:00 uur)

Opstelling Excelsior: n.n.b.

FC Dordrecht - Almere City (Aftrap 20:00 uur)

Opstelling FC Dordrecht: n.n.b.