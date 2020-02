Noodreparatie Willemsspoortunnel nodig na toiletterende treinreizigers

De grote problemen in de Willemsspoortunnel in Rotterdam zijn mogelijk ontstaan door reizigers die in de trein naar het toilet gaan. Dat zegt spoorbeheerder Prorail.

Volgens tracémanager Bart Leistra zijn de klemmen die de sporen op hun plek houden aangetast. "Op dit moment denken we dat dat komt door mensen die naar het toilet gaan in de trein. Dat wordt op het spoor geloosd en dat tast de bevestigingsmiddelen aan."



De klemmen zijn ook op andere plekken gebruikt in Nederland, maar omdat in de tunnel geen regen valt, spoelt de viezigheid niet van de klemmen af.



Volgens Leistra kunnen treinen niet meer goed over het spoor rijden met trillingen tot gevolg. "Het kan gebeuren dat het spoor verder degenereert en daarmee onveilig wordt. Dat willen we voorkomen."

ProRail maakt verder bekend een onderzoek in te stelle. Er was drie jaar geleden groot onderhoud gepland, maar door onbekende oorzaak is dat op een van de sporen in de tunnel nooit uitgevoerd.

Het spoor bleek twee weken geleden bij inspectie in zo’n slechte staat dat inspecteurs van ProRail er geen treinen meer overheen wilden laten rijden. Daardoor zijn er sindsdien grote vertragingen.