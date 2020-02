Rico Verhoeven geeft sportles aan kinderen: 'Hij is heel groot!'

Dat gebeurde in het kader van de 10@10 Challenge. Dat is een initiatief om kinderen aan het sporten te krijgen door ze om 10:00 uur tien minuten te laten bewegen. Vorig jaar deden ruim 250 scholen uit heel Nederland mee aan de actie. Onder de deelnemers werd een bezoekje van ambassadeur Verhoeven verloot en De Valentijn was de gelukkige.

En dus moesten ze om 10:00 uur precies stevig aan de bak. Dat viel niet mee, want het is algemeen bekend dat kinderen tegenwoordig te weinig bewegen. En Nederlandse kinderen zijn helemaal kampioen niks doen.

"Sporten is goed voor je is en het is gewoon leuk", zegt de kickbokser. "Natuurlijk zijn de iPad en de Playstation ook leuk, maar sporten ook én het is gezond."

'Supertof'

Alle groepen van de school kwamen aan de beurt; van de allerjongste uit groep 1 tot aan de 'oudjes' uit groep 8. Verhoeven: "De kinderen vinden het te gek! Ze vinden het fantastisch dat ik er ben. Als ze dan ook nog eens op de muziek lekker kunnen bewegen dan is dat supertof", zegt hij met een grote glimlach op zijn gezicht.

Veel kinderen waren duidelijk onder de indruk van het imposante lijf van Verhoeven. Ze waren het er allemaal wel over eens dat je met de kickbokser beter geen ruzie moet krijgen. "Hij is heel groot", zegt één van de leerlingen.

Of de actie van Rico inderdaad het beoogde succes heeft en de kinderen aanzet om elke dag tien minuten te bewegen valt te betwijfelen. "Nee, echt niet", schudt een meisje haar hoofd.