Veel talentenjachten en optredens tijdens het songfestival

In bijna alle delen van de stad is tijdens het Eurovisie Songfestival iets te beleven. In wijken en straten worden grote en kleine talentenjachten gehouden en zijn optredens te zien. Rotterdam Festivals maakte vrijdag een deel van het Stadsprogramma bekend.

Een songfestival voor dak- en thuislozen, 25 Songfestival-straatfeesten onder het motto “Open Up je straatje”, talentenjachten in diverse wijken, optredens van Rotterdam in Koor! in 15 verzorgingstehuizen, een workshop songfestivalliedjes maken met de Zangexpress, optredens voor patiëntjes in het Sophia Kinderziekenhuis. Het is slechts een greep uit het grote aantal evenementen die voor en tijdens het Eurovisie Songfestival in de stad gehouden worden.



Veel initiatieven hebben niet alleen tot doel om de sociale samenhang in wijken te versterken, maar ook om mensen met een (zang) talent een podium te geven.

De organisatie hoopt dat zoveel mogelijk Rotterdammers het festival gaan meebeleven. De meest bijzondere acts krijgen een uitnodiging voor een speciale slotshow in het Oude Luxor, op zaterdagmiddag 16 mei, de dag van de finale van het songfestival.

Er zijn de afgelopen weken in totaal 260 plannen ingediend door Rotterdamse verenigingen, clubs en straatgroepen. De eerste plannen die met hulp van de gemeente door kunnen gaan zijn nu dus bekend gemaakt. Andere initiatieven horen de komende weken of ze groen licht krijgen.