Eurovisie Songfestivalsleutelbos in stadhuis Rotterdam

Songfestivalwethouder Said Kasmi: De sleuteltraditie begon in 2007 in Helsinki

Het is een tentoonstelling met slechts één vitrine, maar iedereen kan 'm gratis bezoeken in de hal van het Rotterdamse stadhuis: de uitgestalde Eurovisie Songfestivalsleutelbos.

Het loopt nog niet echt storm. Maar de enkeling die wel een blik op de Host City Insignias (officiële benaming) werpt, ziet een buitenformaat sleutelring en dertien kunstig vormgegeven 'sleutels'. Ze vertegenwoordigen alle gaststeden van het Eurovisie Songfestival sinds 2007, het jaar dat Helsinki de traditie van het doorgeven van een stadssymbool in het leven riep.

Pepermolen

De sleutels zijn enkele tientallen centimeters groot. Sommige lijken op een pepermolen of hebben iets weg van een medaille.

Andere hebben wel de traditionele vorm van een sleutel. Zoals de laatste toevoeging, die van Tel Aviv. Een kleurig exemplaar, waarvan de tanden worden gevormd door de skyline van de stad.

Rotterdam zal er over een jaar een eigen kunstwerkje aan toevoegen. 'Songfestivalwethouder' Said Kasmi: "In Rotterdam hebben we heel veel creatieve mensen en wij hebben hun gevraagd om met ideeën daarvoor te komen." Het winnend ontwerp wordt in 3D geprint.

Kubuswoningen

Jammer dat Tel Aviv het idee van de skyline al heeft gebruikt? "Nou dat weet ik niet," zegt Kasmi. "Persoonlijk vind ik dat wij een nóg mooiere skyline hebben dan Tel Aviv. We hebben natuurlijk sowieso mooie architectuur in de stad, denk aan de kubuswoningen en het nieuwe station, dus misschien krijgt dat wel een plek aan de nieuwe sleutel. Maar ik laat het lekker aan de creatieve geesten over. Ik denk dat daar iets heel moois uit gaat komen."

Tot eind januari 2021 kunnen de songfestivalsleutels bekeken worden in het stadhuis. Daarna gaat de bos, mét Rotterdamse bijdrage, naar de opvolger van Rotterdam als Songfestivalstad.