Veel meer nepmails over belastingen verstuurd dan gedacht

De fraude met aanmaningen voor de lokale belastingen is groter dan gedacht. Niet alleen de SVHW is slachtoffer. Ook uit naam van de Regionale Belastinggroep Schiedam worden nepmails verzonden.

Vrijdagochtend werd bekend dat uit naam van SVHW e-mails worden gestuurd aan klanten waarin staat dat ze een betalingsachterstand hebben. Er wordt gedreigd met beslaglegging als mensen niet betalen. De nepmail is bijna niet van echt te onderscheiden.

"Qua opzet is de brief vrij professioneel, moet ik zeggen. Ons logo wordt gebruikt, dus dat kan mensen op het verkeerde been zetten", zegt directeur Robin Heij. Toch is er één belangrijk verschil. Het rekeningnummer waar mensen naar moeten overmaken is van een account in Luxemburg en niet van de SVHW.

Nooit per mail

Bovendien, zegt de directeur, stuurt SVHW nooit brieven over aanmaningen per e-mail. "Die gaan altijd per post. Dat is wettelijk zo geregeld."

Dezelfde tactiek van nepmails blijkt dus ook te worden gebruikt uit naam van de Belastinggroep Schiedam. "We kregen meldingen uit Harderwijk, Den Haag en Apeldoorn. Daar zijn wij niet actief. Zo kwamen er er achter."

De SVHW int de lokale belastingen voor onder andere het waterschap Hollandse Delta en dertien gemeenten, waaronder Barendrecht, Hardinxveld-Giessendam, Lansingerland en Hoeksche Waard.

De Regionale Belastinggroep Schiedam doet hetzelfde voor de hoogheemraadschappen Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeenten Schiedam en Vlaardingen.

'Flink aantal' klanten getroffen

De directeur kan geen inschatting maken over het aantal getroffen klanten. Maar vreest dat het om een 'flink aantal' gaat.

Zijn advies aan klanten die een nepmail krijgen is in ieder geval duidelijk. "Betaal niet, gooi het weg en doe een melding bij de Fraudehelpdesk. Dan wordt inzichtelijk hoe groot het probleem is en of de opsporingsinstanties gebruik kunnen maken van de informatie."