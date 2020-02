Chirurg herinnert overleden patiënt: 'Hij nam altijd pistache-ijs voor me mee'

Hij geeft zijn patiënten zijn mobiele nummer en vindt dat de normaalste zaak van de wereld. "Mensen kennen de grenzen. Ze bellen alleen als het echt noodzakelijk is", zegt oncologisch chirurg Casper van Eijk in de talkshow Woorden en Daden.

"De andere kant van het verhaal is namelijk dat het me soms ook veel werk uit handen neemt als ik op tijd kan ingrijpen bij patiënten", zegt hij in gesprek met host Sander de Kramer.

Op tijd kunnen ingrijpen kan het verschil maken bij alvleesklierkanker, de dodelijkste vorm van kanker in Nederland. Van Eijk doet onderzoek naar alvleesklierkanker in het Erasmus MC in Rotterdam.

Dagelijks sterven acht tot tien mensen aan deze vorm van kanker. De kans op herstel is zeer klein. Slechts zeven procent van de patiënten blijft langdurig leven. De meesten sterven binnen een half jaar na de diagnose.

Van Eijk, die ook clubarts is bij Feyenoord, heeft van veel patiënten afscheid moeten nemen. Veel hebben indruk op hem gemaakt, zoals de ijscoman van het Afrikaanderplein.

"Die kwam altijd op de poli met pistache-ijs, omdat hij wist dat ik zo dol op pistache ben", zegt de chirurg. "Als je dan ziet dat deze man ook uiteindelijk in eenzaamheid aan alvleesklierkanker is overleden, zijn dat dingen die je ontzettend bij blijven. Daar ga je mee naar huis en dat zet je aan het denken."

