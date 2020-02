Excelsior zonder problemen langs Helmond Sport

Marinus Dijkhuizen over Helmond Sport-Excelsior (1-4): 'Best tevreden over ons spel'

Excelsior heeft vrijdagavond ruim gewonnen bij hekkensluiter Helmond Sport. In de eerste divisie zegevierden de Kralingers met 4-1 in Noord-Brabant.

De Kralingers konden al vroeg in de wedstrijd een voorsprong vieren. Thomas Verhaar zette in de derde minuut al de 1-0 op het scorebord. Vervolgens liet Excelsior het na om de stand verder uit te breiden. Zo kregen Rai Vloet, Elias Már Omarsson en Joël Zwarts goede kansen. Helmond Sport had in de eerste helft weinig in te brengen.

In de tweede helft duurde het even totdat Excelsior de kansen wél afrondde. Elias Mar Omarsson maakte met twee doelpunten achter elkaar een einde aan alle spanning. Bij de 0-4 van Rai Vloet raakte de aanvallende middenvelder echter geblesseerd, waarna Vloet naar de kant moest. Het eigen doelpunt van Sander Fischer was slechts voor de statistieken (1-4).

Helmond Sport - Excelsior 1-4 (0-1)

3' 0-1 Thomas Verhaar

70' 0-2 Elias Mar Omarsson

72' 0-3 Elias Mar Omarsson

73' 0-4 Rai Vloet

80' 1-4 Sander Fischer (eigen doelpunt)

Opstelling Excelsior: De Fockert; Aberkane, Fischer, Oude Kotte, Ormonde-Ottewill; Burger, Bruins, Vloet (74' Valpoort); Verhaar (81' Meijer), Omarsson, Zwarts (89' Mendes Moreira)