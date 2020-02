Nederlaag FC Dordrecht ondanks fraaie goal van Green

FC Dordrecht is vrijdagavond onderuit gegaan tegen Almere City. In het Riwal Hoogwerkers Stadion verloor de ploeg van trainer Claudio Braga met 2-1 van de ploeg uit Flevoland.

In de eerste helft scoorde Almere City tweemaal op gemakkelijke wijze. Thomas Verheydt strafte na iets meer dan een kwartier zwak verdedigen van FC Dordrecht af (0-1). Net na het halfuur verdubbelde diezelfde Verheydt de score met een intikker (0-2).

Na de rust viel er weinig te beleven aan de Krommedijk. Jari Schuurman profiteerde in de eerste minuut van de tweede helft niet van een miscommunicatie bij Almere City.

Pas in de laatste minuut van de blessuretijd scoorde Dordt op fraaie wijze. Dwayne Green knalde fantastisch raak uit een vrije trap (1-2). Renny Smith was daarna nog dichtbij de gelijkmaker, maar zijn poging ging net over.

FC Dordrecht - Almere City 1-2 (0-2)

17' 0-1 Thomas Verheydt

34' 0-2 Thomas Verheydt

90+5' 1-2 Dwayne Green

Opstelling FC Dordrecht: Havekotte; Polley, Breedijk, De Abreu, Green; Vermeulen, Kok (46' Smith), Schuurman (76' Schalekamp), El Bouchataoui (67' Hogesteger), Wehrmann; Gravenberch