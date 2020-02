Richard Krajicek over loting ABN AMRO WTT: 'Goffin wordt heel pittig voor Haase'

De loting voor het hoofdtoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament vond vrijdagavond plaats in de door de stad rijdende RotterTram. In de eerste ronde staan direct een aantal prachtige partijen op het programma. De Nederlander Robin Haase wacht een loodzware klus, tegen David Goffin. De Belg staat tiende op de ATP-ranking. "Dat wordt heel pittig voor Robin", zegt Richard Krajicek.

De toernooidirecteur verrichtte de loting vrijdag samen met acteur Jan Kooijman, groot tennisliefhebber en al enkele jaren ambassadeur van het toernooi in Rotterdam Ahoy. "Het publiek kan Haase misschien helpen, maar ik denk dat hij op een fijnere loting had gehoopt", aldus Krajicek, die ook uitkijkt naar Denis Shapovalov - Grigor Dimitrov. "Fantastisch, twee ongelofelijke talenten, waarvan Shapovalov nog echt jong is. Dimitrov is wat ouder, maar een heel mooie tennisser. Hij heeft derde van de wereld gestaan en won in 2017 nog de ATP-finals."

Tsitsipas treft Pool

Dat deed Stefanos Tsitsipas vorig jaar, winnen in Londen. De Griek is de grote publieksfavoriet dit jaar in Rotterdam. In de eerst ronde treft hij Hubert Hurkacz. "Dat wordt lastig voor Tsitsipas. Voor een eerste ronde niet echt lekker. Hij is ook niet helemaal in topvorm dit jaar, heeft nog geen superjaar."

Krajicek kijkt uit naar de 47-ste editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Zijn zeventiende als toernooidirecteur. "Dit is de meest speciale week van het jaar voor mij. Ik kijk er ieder jaar weer meer en meer naar uit."

In Rotterdam doen dit jaar vier spelers mee uit de top-10. Naast Tsitsipas en Goffin zijn dat Gael Monfils (de winnaar van vorig jaar) én Daniil Medvedev, de nummer één geplaatst in Ahoy. Ook de nummers elf, twaalf, vijftien, zestien, zeventien en negentien zijn van de partij.