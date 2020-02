Het weer van vandaag: bewolkt en windkracht neemt toe

Er waait een matige en aan zee eerst vrij krachtige zuidwestenwind. Zaterdagavond zijn er opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe. De temperatuur zakt naar 5 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en aan zee tot krachtig, windkracht 5 of 6.

Storm op komst

Zondag wordt het onstuimig met in de middag aan zee een zuiden tot zuidwesterstorm, windkracht 9. Landinwaarts neemt de wind toe tot hard of stormachtig, windkracht 7 of 8. Vanaf de middag bestaat er kans op zware windstoten tot 100 km/u en in de namiddag en avond bestaat er kans op zeer zware windstoten tot 130 km/u.

Verder zijn er perioden met regen en passeert er in de loop van de avond vanuit het noordwesten een smalle, maar felle buienlijn met kans op onweer, hagel en slagregens. De temperatuur gaat in de avond naar 13 graden.