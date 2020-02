Voetbalracisme op de agenda: 'Hopen op meer sociale controle'

Het kabinet en KNVB presenteren zaterdag een plan om racisme in het voetbal aan te pakken. Naar aanleiding van een onderzoek van actualiteitenprogramma EenVandaag en spelersvakbond VVCS vertellen beide partijen hun bevindingen over dit probleem.

Na de racistische uitingen naar Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira bij FC Den Bosch stond racisme hoog op de voetbalagenda.

Aan het onderzoek deden naast voetbalsupporters ook 28 aanvoerders uit het betaalde voetbal mee. Uit het onderzoek blijkt dat 21 van de 28 aanvoerders zeggen dat racisme in het voetbal vaker voorkomt dan in het nieuws komt.

Sander Fischer, aanvoerder van Excelsior, is één van de aanvoerders die aan de enquête mee deed. "Elke keer is een keer te veel", stelt Fischer. "In deze tijd zou het niet meer mogen. Ik ben blij dat hier eindelijk stappen worden genomen."

Maatregelen

Als het aan Fischer ligt, worden clubs bestraft met punten in mindering als vanaf de tribunes racistische uitingen worden gedaan. Uit het onderzoek van EenVandaag en VVCS blijkt echter dat de meeste aanvoerders en supporters denken dat dit niet gaat werken.

De meeste aanvoerders en supporters zijn van mening dat wedstrijden gestaakt moeten worden bij racisme. Ook vinden zij dat racistische supporters stadionverboden moeten krijgen en dat zij een meldplicht moeten hebben.

Fischer is het met deze maatregelen eens. Al wijst hij ook naar de rol van de clubs. "Als het aan de club is, dan krijg je ook supporters die zich afvragen of de club wel 'goed bij haar kersenpit is'. Het kan de club dan punten kosten. Zo krijg je hoop ik meer sociale controle."

'Geen gesprek meer in de kleedkamer'

Volgens Fischer is er meer aandacht gekomen voor racisme. "Maar nu moet er doorgepakt worden. Nu is het iets voor de regering, overheid en KNVB. Ik hoop dat er keiharde maatregelen komen."

De Excelsior-selectie dekt Mendes Moreira nog altijd in het racismeverhaal, zegt Fischer. "Maar het is voor ons geen topic. Ook wil Mendes Moreira niet zielig gevonden worden. Dit onderwerp is niet aan de orde."

Fischer zegt dat de selectie van Excelsior na dit incident bij FC Den Bosch misschien als groep sterker is geworden. "Maar het is pijnlijk om dit van dichtbij mee te maken."

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sjoerd de Vos met Excelsior-aanvoerder Sander Fischer.