Aanhoudingen na tonen wapens op sociale media

Het gaat om een jongeman van 17 jaar en een man van 27 jaar. De woningen van beide verdachten zijn onderzocht, maar de wapen zijn niet aangetroffen. Wel vond de politie in een van de woningen 300 euro nepgeld. Dit is in beslag genomen.

De verdachten zitten nog vast. Zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek is nog in volle gang.

Wapens en jongeren

"We worden de laatste tijd steeds meer geconfronteerd met het bezit van vuurwapens en messen en ook met het daadwerkelijk gebruik daarvan door, soms nog zeer jonge, jongeren," stelt politiechef Hans Vissers.

“Dat rappen een door jongeren gewaardeerde, eigentijdse muzikale uitingsvorm is over wat jongeren bezighoudt, is natuurlijk prima. Maar de verheerlijking van geweld, bedreigingen en het tonen van messen en vuurwapens alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, is onacceptabel. Vandaar ook dat we direct geacteerd hebben toen we deze video’s onder ogen kregen."