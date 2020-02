Winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam is zaterdagochtend korte tijd voor een deel afgesloten geweest voor het winkelend publiek.

Er was brand in een schoenenwinkel. Het vuur was ontstaan in de meterkast van Nelson Outlet. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer zal de winkel de rest van de dag dicht zijn.