Dichtdebuut voor 'alleskunner' Frédérique Spigt

Ondanks de drukte heeft ze kunnen genieten van het dichten. "Ik wist niet dat ik het zo ontzettend leuk zou vinden,' zegt Spigt tijdens het uitlaten van hond Monk. "Met een gedicht maak je soms een abstract schilderij; iedereen kan eruit halen wat 'ie mooi vindt. Het is zó vrij, dat is te gek en dat vind ik er mooi aan."

Spigt is een alleskunner: ze staat op het toneel, zingt, schrijft dus gedichten en heeft ook tekeningen gemaakt voor de dichtbundel.

Liefde voor de natuur

De gedichten in Misantroop gaan over onderwerpen als liefde en dood, maar ook de natuur kon niet ontbreken.



"De natuur is echt de grootste troost die we hebben. Daarom vind ik het zo ontzettend stom dat we er zo achteloos we mee omgaan. Dan zie ik mensen op tv die niet eens weten welke vogels er leven. Dat vind ik gek. Dat zijn cadeautjes die rondvliegen."

De bundel Misantroop wordt maandag gepresenteerd, maar is al verkrijgbaar in de boekhandel.