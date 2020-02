Heb jij al een setje 'Uppies'?

Ferenc en Neeltje vertellen vanavond in Woorden en Daden over hun handgemaakte sneakers

Neeltje is één van de 'Uppers'. Als Sander de Kramer haar in Woorden en Daden vraagt hoe ze het vindt dat veel Rotterdammers inmiddels in de door haar ontworpen schoenen lopen, reageert ze enthousiast: "Leuk!"

'Uppies' is een idee van UP Social Club in Oud-Beijerland. Mensen zoals Neeltje helpen er tijdens hun dagbesteding met het ontwerpen van de schoenen en dat levert wel eens grappige verrassende op.

"Ik kwam een keer binnen met een collectie en werd meteen weer terug naar de tekentafel gestuurd", zegt oprichter Ferenc van der Vlies. "Er was veel te weinig kleur. Het moest allemaal oranje en geel."

In de talkshow Woorden en Daden zie je meer over de UP Social Club en vertelt chirurg Casper van Eijk over zijn onderzoek naar alvleesklierkanker.

Woorden en Daden is vanavond te zien bij Rijnmond vanaf 17:00 uur met daarna elk uur een herhaling.