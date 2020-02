Historische geveltekst Joodse winkel wordt gerestaureerd

De historische tekst die vorige maand tijdens werkzaamheden is ontdekt op een gevel aan de Noordmolenstraat in Rotterdam, zal worden gerestaureerd. Dat meldt de gemeente Rotterdam.

Maandag zullen de planken met de letters worden weggehaald.

Afdeling Bouw- en Woningtoezicht gaat ze restaureren. In de tussentijd wordt de gevel wind- en waterbestendig gemaakt. Hierna hangt de gemeente de planken weer terug. Het is onduidelijk wanneer de restauratie klaar zal zijn.

Bouwvakkers ontdekken 'Wonder'

Bouwvakkers die bezig waren met de uitbreiding van de naastgelegen textielwinkel in Rotterdam-Noord, troffen de tekst 'Uw adres is het wonder' aan. De letters vertellen een bijzonder verhaal.

De man achter de tekst is Israël Levi de Winter, een Joodse man die net als zijn vrouw en kind vermoord wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was tot zijn dood, in september 1942, eigenaar van Het Wonder aan de Noordmolenstraat. In het pand zat een manufacturenhandel, een werkhuis, waar dekens, tricotages, kousen en vitrages worden vervaardigd.