Erasmusbrug kampte met storing van ruim twee uur

Automobilisten die zaterdagmiddag vanaf ongeveer 13:30 uur gebruik wilden maken van de Erasmusbrug, moesten een andere route kiezen. De brug kampte met een storing. Omstreeks 15:50 uur is de storing opgelost.

Voetgangers en fietsers konden tijdens de storing wel over de brug, meldde Rotterdam Onderweg op Twitter. De oorzaak van het oponthoud was een defecte slagboom. Al het verkeer kan nu weer over de brug rijden.

Ooggetuigen melden dat auto's achteruit de brug afrijden om een andere route te nemen.