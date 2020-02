Zet je schrap: code oranje afgegeven voor storm Ciara

Vanaf 16.00 uur geldt code oranje al voor het Noord-Holland, Friesland, het Waddengebied en het IJsselmeer.

Rijnmond-weerman Ed Aldus: "Zondag wordt onstuimig met in de middag aan zee een zuidwesterstorm, windkracht 9. Vanaf de middag bestaat er eerst kans op zware windstoten tussen 75 en 100 kilometer per uur en in avond bestaat er kans op zeer zware windstoten tussen tot 120 kilometer per uur."

Treinen & voetbal

De KNVB heeft nog geen beslissing genomen over het wel of niet doorgaan van de Eredivisieduels. Feyenoord heeft wedstrijd gepland staan in Alkmaar tegen AZ. De KNVB zegt vanavond of morgenochtend de knoop door te hakken.

De Belgische voetbalbond heeft al wel duidelijkheid gegeven: daar gaan de wedstrijden niet door.

Het treinverkeer lijkt vooralsnog geen last te hebben van Ciara: ProRail en de Nederlandse Spoorwegen hebben besloten om de treinen zondagochtend volgens dienstregeling te laten rijden. Er is dus geen sprake van een aangepaste stormdienstregeling, maar de situatie wordt scherp in de gaten gehouden, zegt een woordvoerder tegen de NOS.