FREEBLACKA: Oproep op sociale media om Rotterdamse rapper vrij te laten

Rotterdamse rapper Blacka zou volgens berichten op sociale media een van de mannen zijn die vrijdag aangehouden zijn op verdenking van verboden wapenbezit. Naar aanleiding van de aanhouding van de 17-jarige artiest is er een hashtag in het leven geroepen om hem vrij te laten: #FREEBLACKA.

In de clip Shooter 2.0 van de Rotterdamse rappers Qlas en Blacka die deze week online is gezet, zijn wapens te zien. De politie reageerde op de beelden door de woningen van een 17-jarige man, vermoedelijk rapper Blacka, en een 27-jarige man te onderzoeken.

In de woningen zijn geen wapens aangetroffen. Wel vond de politie 300 euro nepgeld. De verdachten zitten nog vast. Zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek is nog in volle gang.

Veel likes

In de tussentijd wordt op het Instagram-account van Kanaal24 opgeroepen om de rapper vrij te laten. Op het account is een foto geplaatst met #FREEBLACKA. Op deze foto zijn in twee uur tijd ruim duizend likes gekomen.

Langzaamaan verschijnen er ook andere berichten op Instagram met de hashtag.