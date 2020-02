Kabinet en KNVB trekken geld uit voor bestrijding racisme

Het kabinet en de KNVB trekken 14 miljoen euro uit om racisme in het voetbal te bestrijden. Dit bedrag maakt deel uit van het plan 'Ons voetbal is van iedereen', dat beide instanties hebben opgezet. De aanleiding voor dit plan zijn de racistische uitingen richting Ahmad Mendes Moreira tijdens FC Den Bosch-Excelsior van afgelopen november.

Zo zal het geld worden besteed aan 'slimme technologie'. Daarnaast gaan camera's worden gebruikt om daders van racisme op te sporen. Ook komt er een app, waarin bezoekers van voetbalwedstrijden melding kunnen maken van racisme.

De maatregelen gelden voor het betaalde voetbal en amateurvoetbal.

Verdere veranderingen

De KNVB past ook zijn rapportagetool aan, voor het melden van beledigingen, zodat scheidsrechters in alle gevallen bewust moeten nadenken of er sprake is van discriminatie.

Personen die zich schuldig maken aan racisme, kunnen dankzij het nieuwe plan op verschillende manier gestraft worden. Zowel de club, de KNVB als het Openbaar Ministerie kunnen straffen opleggen. Verder kan de burgemeester van een stad een meldplicht opleggen.