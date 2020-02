Schollebos wordt afgesloten wegens storm

“Het Schollebos is een prachtig stuk natuur en wordt door veel inwoners gebruikt. Weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat er onveilige situaties ontstaan, omdat bomen kunnen omvallen of takken kunnen afbreken. Daarom sluiten we het bos nu tijdelijk af en raden we iedereen af het bos te bezoeken", vertelt wethouder Marc Wilson.

Op de toegangswegen van het park worden borden geplaatst, waarop staat vermeld dat het bos niet toegankelijk is en ook via de website van de gemeente en via sociale media worden bezoekers op de hoogte gesteld van de afsluiting van het bos. Na de storm wordt het bos geïnspecteerd.