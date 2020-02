Rotterdamse rapper Blacka weer op vrije voeten: 'Ze hebben niet met echte wapens zitten zwaaien'

Rotterdamse rapper Blacka werd afgelopen vrijdag aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Inmiddels is de 17-jarige jongen vrijgelaten.

De wapens in de clip Shooter 2.0 van de Rotterdamse rappers Qlas en Blacka zagen er zo levensecht uit, dat de politie daarop besloot in te grijpen en de woning van de rapper en de woning van een 27-jarige man te doorzoeken.

Gardel Purperhart, de advocaat van Blacka, meldt dat de wapens uit de clip geen echte wapens zijn. "Ze hebben in de clip niet met echte wapens lopen zwaaien. Het gaat om wapens die onklaar zijn gemaakt en daardoor zijn vrijgesteld van allerlei vereisten. Ze zijn gehuurd bij een bedrijf die de wapens verhuurt als rekwisieten voor videoclips of theatervoorstellingen."

Purperhart benadrukt dat het bedrijf waar de rekwisieten bij gehuurd zijn, voldoet aan de EU-richtlijnen die voor dit type verhuur gelden.

Het nepgeld dat bij het doorzoeken van de woningen is gevonden, is volgens de advocaat alleen gebruikt bij het maken van een videoclip. "Het is niet gebruikt voor oplichting."

Wel worden de mannen verder vervolgd voor het niet hebben van een vergunning voor het gebruik van de wapens in de clip, meldt de Politie op Twitter.