Rotterdamse begraafplaatsen sluiten voor storm

Het betreft de volgende begraafplaatsen: Crooswijk, Hoek van Holland, Hofwijk, Oudeland, Pernis, Rozenburg en Zuiderbegraafplaats . "Er staan veel oude bomen, dus we nemen geen risico en houden de begraafplaatsen gesloten", zegt Brigitte Moratis, persvoorlichter van Stadsbeheer.

Moratis verwacht vooral veel schade aan en door bomen. "Er zullen met name takken op wegen en paden liggen. Wat we gelijk kunnen opruimen, doen we gelijk." Na de storm inspecteert Stadsbeheer de begraafplaatsen om zo de schade op te nemen.