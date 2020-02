Knappe prestatie van tafeltennisster Eerland op prestigieus toernooi

In de eerste ronde versloeg Eerland, als tiende geplaatst, met 4-1 in sets de Roemeense tafeltennisster Bernadette Szocs. Vorig jaar won Szocs het toernooi nog. Tijdens de kwartfinale was Eerland met 4-2 te sterk voor Ni Xia Lian, die namens Luxemburg uitkomt.

'Merk dat ik vooruit ben gegaan'

De Europese Top 16 is geen EK, maar dit toernooi staat bij veel tafeltennissers hoog op het lijstje. Eerland wilde in Zwitserland het beter doen dan vorig jaar, vertelt ze aan Rijnmond Sport. "Toen heb ik niet eens een game kunnen winnen", blikt ze terug.

De Schiedamse is niet helemaal verbaasd dat ze in de halve finale staat. "Ik merk in het laatste halfjaar dat ik beter speel en vooruit ben gegaan. Het moet natuurlijk wel op zulke belangrijke momenten eruit komen." Zo vindt Eerland dat de kwaliteit van haar slagen omhoog is gegaan.

Halve finale

Op zondag worden de halve finale en de finale van het prestigieuze Europese Top 16-toernooi gespeeld. Eerland speelt in de halve eindstrijd tegen Sofia Polcanova uit Oostenrijk of de Slowaakse Barbora Balazova.