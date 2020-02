Veel valse tickets Songfestival in de omloop

De tweede ronde van de kaartverkoop voor het Eurovisie Songfestival was vorige week razendsnel uitverkocht. Gelijk na de voorverkoop werden via verschillende verkoopwebsites en op social media kaarten aangeboden. De politie waarschuwt dat daar veel valse kaarten tussen zitten.

De ongeldige toegangskaarten zijn veelal digitaal bewerkt, bijvoorbeeld door steeds dezelfde barcode te kopiëren op de valse kaartjes.

"Koop tickets bij voorkeur uit de eerste hand, via de officiële website of het officiële verkoopadres van de organisatie van een evenement", zegt Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting op de website van de Politie.

"Koop je een kaartje uit de tweede hand, dan loop je altijd risico. Doe dat dus alleen als je de verkoper kent en vertrouwt", vervolgt hij.