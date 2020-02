Rotterdam-speler Jochem Bakker beste zaalhockeyer 2019/2020

Jochem Bakker namens Hockeyclub Rotterdam in de zaal

Ondanks dat Rotterdam zaterdag de zaalhockeyfinale bij de mannen niet haalde, was er in het Topsportcentrum toch een lichtpuntje: Jochem Bakker werd namelijk gekozen tot beste speler van het seizoen 2019/2020.

Rotterdam verloor de halve finale met 8-6 van Den Bosch, iets waar Bakker van baalt: "Ik had liever de finale gespeeld en niet deze prijs gewonnen."

Toch is Bakker blij met deze uitverkiezing. "Het is een publieksstemming. Dus het is opgevallen dat ik een lekker seizoentje heb gespeeld."

Bakker vindt het jammer dat de zaalcompetitie slechts vijf weekenden duurt. "Het is aan de andere kant ook moeilijk om met de internationale kalender genoeg speelweekenden vrij te krijgen", zegt Bakker.

Kijk hierboven naar de volledige reportage van Remi Terhorst bij het NK zaalhockey in het Topsportcentrum in Rotterdam. De finale werd uiteindelijk gewonnen door Amsterdam. De ploeg uit de hoofdstad zegevierde met 5-2 van Den Bosch.