Weerbericht: zeer zware windstoten

De storm Ciara zorgt voor een Code Oranje in heel het land zondag. In onze regio gaat het vanaf het einde van de middag los met zware windstoten van zeker honderd kilometer per uur, voorspelt weerman Ed Aldus.

De wind neemt in de loop van de dag fors toe en vanmiddag staat er langs de kust een zuidwesterstorm, windkracht 9. Landinwaarts neemt de zuidwestenwind toe tot hard, windkracht 7. Er komen vanaf het eind van de ochtend zware windstoten voor tussen 75 en 100 kilometer per uur. Eind van de middag en vanavond bestaat er kans op zeer zware windstoten tussen 100 en 120 kilometer per uur. Het gaat geregeld regenen, maar er komen ook droge perioden voor. Eind van de middag is de temperatuur opgelopen naar 11 of 12 graden.

Zeer zware windstoten

In de loop van de avond trekken vanuit het noordwesten felle buien over de regio met kans op onweer, hagel en zeer zware windstoten tussen 100 en 130 kilometer per uur. Langs de kust storm het nog steeds en het is erg zacht met een temperatuur van 13 graden. Vannacht is er kans op een regen- of hagelbui. Het blijft onstuimig met een krachtig of harde en aan zee stormachtige westen- tot zuidwestenwind, windkracht 6 tot 8. Ook bestaat er kans op zware windstoten tussen 75 en 100 kilometer per uur. De temperatuur daalt naar 7 graden.

Vooruitzichten

De dagen erna blijft het aan de wisselvallige kant en staat er vaak veel wind met kans op zware windstoten. Op dinsdag en woensdag is het wisselend bewolkt met een enkele winterse bui. Op donderdag passeert een regengebied. In de middag wordt het 7 graden en in de nacht van zondag op maandag ligt de temperatuur enkele graden boven het vriespunt.