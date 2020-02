Man met vuurwapen valt in slaap in de metro

Een 21-jarige man uit Rotterdam is zaterdagavond laat slapend aangetroffen met een vuurwapen in de Randstadrail. Agenten arresteerden de Rotterdammer bij station Westpolder in Berkel en Rodenrijs.

Medereizigers waarschuwden rond half twaalf de politie omdat ze de man met het vuurwapen in de metro zagen zitten. Daarna werd de metro stilgezet bij station Westpolder.

De aanhouding van de man verliep vrij eenvoudig want toen agenten het metrostel binnenkwamen, was de man in slaap gevallen.

De Rotterdammer is aangehouden en het wapen is in beslag genomen.