Aanhoudingen na vechtpartij met wapens in IJsselmonde

De Roelantweg in Oud-IJsselmonde Foto: Media TV

Bij een vechtpartij met wapens aan de Roelantweg in Oud-IJsselmonde zijn zondagmorgen vier mannen aangehouden.

Om vijf uur kreeg de politie een melding binnen van een vechtpartij van zeven man op de Roelantweg. Er zouden messen zijn gebruikt en er zou geschoten zijn.

Toen de agenten aankwamen renden een paar jongens weg maar al snel konden er vier worden aangehouden. Het gaat om drie jongeren uit Tilburg en één Rotterdam. Allen zijn in de leeftijd van 18 tot 23 jaar.

Wie nu slachtoffer is en wie dader is nog niet helemaal duidelijk. Dat zal uit de verhoren moeten blijken. Op de Roelantweg zijn drie hulzen en een bloedspoor gevonden. Een vuurwapen is nog niet aangetroffen.