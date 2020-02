Hoe frustratie op de markt een vrijwilligersproject werd

Perfect eetbaar voedsel dat zomaar wordt weggegooid aan het einde van de marktdag. Myrthe Frissen kon het niet meer aanzien en bedacht er een oplossing voor. In Woorden en Daden vertelde ze het inspirerende verhaal van Groenten Zonder Grenzen.

Samen met haar partner en tientallen vrijwilligers runt Myrthe het project op voedselverspilling tegen te gaan. Met de weggegooide producten maken ze een veganistische maaltijd die wordt geschonken aan mensen uit de wijk om eenzaamheid tegen te gaan.

Het zaadje voor het project werd twee jaar geleden geplant toen ze vaak aan het einde van de dag naar de markt ging en zag hoeveel groente en fruit er werd weggegooid. "Dat ging de vrachtwagen in en dat werd geplet", zegt Myrthe. "Het begon met één vrachtwagen, het er twee en toen dacht ik daar zou je iets mee moeten doen."

En zo geschiedde. Met kruiwagens zijn Myrthe en haar vriend de markt op gegaan, op jacht naar het gedumpte voedsel. "We hadden verwacht dat we zouden moeten uitleggen wat we ermee gingen doen, maar ze waren eigenlijk hartstikke blij dat het spul waar zij zo hard voor werken aan het einde van de dag niet weg hoeven te gooien."